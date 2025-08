Justin Timberlake rivela: "Ho la malattia di Lyme"

(Adnkronos) - Justin Timberlake ha rivelato via social di avere la malattia di Lyme, una patologia originata da un batterio spiraliforme, la Borrelia burgdorferi, che viene trasmessa dalle zecche. L'artista lo ha condiviso con un lungo post pubblicato durante il suo tour mondiale 'Forget Tomorrow', che si è concluso da poco. I fan avevano recentemente notato che Timberlake appariva lento e privo di energia durante le performance della fase internazionale del tour, facendo sorgere molti sospetti sul suo stato di salute.

“Ho combattuto con alcuni problemi di salute e mi è stata diagnosticata la malattia di Lyme - non lo dico per farvi dispiacere per me - ma per fare chiarezza su cosa ho dovuto affrontare dietro le quinte", ha scritto nel post. “Se hai vissuto questa malattia o conosci qualcuno che l'ha avuta, allora sei consapevole che conviverci può essere davvero debilitante, sia mentalmente che fisicamente", ha scritto spiegando di aver pensato di fermare il tour ma poi di essere tornato indietro nella sua decisione.

"Quando ho ricevuto per la prima volta la diagnosi sono rimasto sicuramente scioccato - ha continuato - ma, almeno ho potuto capire perché mi trovassi sul palco e avessi un così forte dolore di tipo neurologico o semplicemente mi sentissi una stanchezza impensabile. Mi sono trovato di fronte a una decisione personale. Fermarsi o continuare e capirci qualcosa. Ho deciso che la gioia che la musica e il palco mi dona supera di gran lunga lo stress transitorio che il mio corpo stava avvertendo. E ora sono davvero felice di aver continuato", ha assicurato il cantautore, attore e produttore discografica statunitense.

Sarda News - Notizie in Sardegna

Questo blog non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità.

Per proporre i tuoi feed o un contenuto originale, scrivici a info@sardanews.it

Per tutti gli aggiornamenti seguici su TELEGRAM

o su Facebook https://www.facebook.com/sardanotizie