Ollastra

Regine delle serate la pasta juetta e le zippole

Grande successo a Ollastra per i due appuntamenti del Carnevale ollastrino curati dalla Pro loco: tra pasta juetta e zippole andate a ruba, sono state due serate perfettamente riuscite, in piazza San Sebastiano.

Mercoledì 14 febbraio ci si è divertiti con il Carnivalli Mottu. “Abbiamo proposto una serata in maschera con tanti giochi e intrattenimenti per tutti”, ha spiegato il presidente dell’associazione, Giampiero Flore. “La protagonista della serata è stata sicuramente la pasta juetta, che ha avuto un grande successo. Abbiamo impastato sui 25 chili di semola e abbiamo finito tutta la frittura. Siamo riusciti a lavorare in sinergia anche grazie alle nuove massaie che si sono unite alla squadra per la preparazione”.

Anche le zippole di ieri hanno avuto successo. “Anche in questo caso abbiamo utilizzato 25 chili di semola: devo dire che se ne avessimo impastato il doppio non sarebbe avanzato nulla”, ha commentato Flore.

Nel programma di domenica anche la tanto attesa Pentolaccia, con ricchi premi. “In 15 minuti abbiamo venduto tutte le dodici pentole”, ha aggiunto il presidente. “I premi erano allettanti: avevamo quattro pentole abbinate a mezzo maialetto ciascuna e un gruppo che aveva acquistato quattro pentole è riuscito a vincere un pasto completo, dall’antipasto al dolce”.

Durante la serata non poteva mancare la Vernaccia. “Molti hanno dovuto rifiutare, scorreva a fiumi”, ha concluso il presidente. “I Dilliriana hanno contribuito a riempire la piazza e far ballare tutti i presenti. Siamo davvero soddisfatti per il risultato di quest’anno, dobbiamo farci i complimenti e ringraziare quanti hanno scelto di festeggiare con noi”.

Lunedì, 19 febbraio 2024