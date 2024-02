“L’utente non vulnerabile che è servito dal mercato tutelato”, ha detto ancora il presidente di Adiconsum Sardegna, “al passaggio alle tutele graduali non dovrà fare nulla. Riceverà una comunicazione dal nuovo gestore, che per l’Oristanese sarà A2A Energia, che spiegherà che cosa si dovrà fare. Il passaggio, comunque, sarà automatico. Resteranno invece nel mercato tutelato i consumatori vulnerabili”.

“L’invito che rivolgiamo ai consumatori”, ha proseguito Vargiu, “è sempre lo stesso: rimanete nel mercato tutelato e se siete nel mercato libero tornate nel porto sicuro del servizio di maggior tutela entro fine giugno. Questo perché al 1° luglio scatteranno le tutele graduali, che saranno sempre più vantaggiose del mercato libero. Il servizio a tutele graduali, infatti, prevede che le condizioni economiche siano regolate dall’Autorità. Restare o fare ritorno nel mercato tutelato entro fine giugno consentirà all’utente di scegliere da una posizione di forza come comportarsi. E se in futuro qualche azienda si comporterà bene e proporrà tariffe e un servizio adeguati, il cliente potrà passare al mercato libero. Al momento però non c’è una vera concorrenza”.

“Non sappiamo ancora quali tariffe proporranno i due fornitori”, ha detto il presidente di Adiconsum Sardegna, Giorgio Vargiu, “le determinerà l’Arera, ma lo farà soltanto il 30 giugno. Sappiamo che ci sarà una tariffa unica, facendo la media delle offerte con cui sono state aggiudicate le 26 aste nazionali, e sarà addirittura più conveniente del mercato tutelato, con uno sconto medio annuale per singola utenza di almeno 73 euro. È importante evidenziare anche che le tariffe saranno fisse per tre anni”.

Arera, l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, ha pubblicato i risultati delle aste tra i fornitori, con le quali sono stati individuati gli operatori a cui saranno assegnati i clienti al momento del passaggio automatico. Chi risiede nei territori di Oristano, Cagliari e Sud Sardegna avrà come fornitore A2A Energia, chi invece risiede nel Nuorese e nel Sassarese passerà a Illumia. Salvo proroghe, il servizio a tutele graduali durerà tre anni.

Sono tantissimi gli utenti domestici sardi non vulnerabili che dal 1° luglio dovranno lasciare il mercato tutelato dell’energia e – se non avranno fatto una scelta diversa – passeranno in automatico al servizio a tutele graduali. La buona notizia è che ci sarà un risparmio medio garantito annuale per la singola utenza pari a 73 euro.

“I prezzi dell’energia elettrica con i quali le società hanno vinto l’asta per le 26 aree territoriali in cui è stata divisa l’Italia”, ha commentato Monica Satolli, coordinatrice per la Sardegna dell’Unione nazionale consumatori, “sono molto competitivi, salvo per le aree territoriali Sud 1 (Napoli provincia, Nuoro, Sassari), Sud 2 (Cagliari, Napoli comune, Oristano, Sud Sardegna) e Sud 10 (Agrigento, Caltanissetta, Palermo, Trapani), che hanno un aumento rispetto al prezzo di gara invece che una diminuzione”.

“I prezzi che saranno applicati ai consumatori che sono attualmente in tutela e che non faranno alcuna scelta da qui al 1° luglio 2024, finendo così nel servizio a tutele graduali”, ha aggiungo Satolli, “sono talmente competitivi, 73 euro in meno all’anno, che il suggerimento generale che possiamo dare loro è di stare calmi, non fare niente e restare per il momento dove sono. Difficile infatti, pur se sempre possibile, che nel mercato libero attualmente si possano trovare prezzi migliori di quelli del Servizio a tutele graduali. Considerato che i clienti domestici elettrici già passati al mercato libero hanno il diritto di rientrare nel servizio di maggior tutela fino a fine giugno 2024, e che i vulnerabili potrebbero avere la possibilità di fare una voltura intestando la fornitura a un non vulnerabile, suggeriamo ai consumatori di valutare se non sia il caso, rispettivamente, di rientrare nella tutela o, per i vulnerabili, entrare nell’Stg”.

