Occupazione Si offre contratto a tempo indeterminato

San Nicolò d’Arcidano

Disponibile un contratto a tempo indeterminato

A San Nicolò d’Arcidano si segnala una possibilità d’impiego per una collaboratrice domestica convivente, per aiutare un anziano autosufficiente. Saranno prese in considerazione anche candidature di uomini.

Si offre contratto a tempo indeterminato.

La persona selezionata si dovrà occupare dell’intera gestione della casa (preparazione dei pasti, pulizia, lavaggio biancheria, spesa) e inoltre garantire l’accompagnamento per visite e commissioni e la compagnia.

È richiesta esperienza di almeno sei mesi.

Tempo fino al 26 febbraio per inviare la propria candidatura attraverso l’area riservata del portale di Sardegna Lavoro, seguendo le modalità illustrate in questa pagina .

È possibile leggere l’annuncio completo di lavoro nel sito di Sardegna Lavoro al seguente link.

Lunedì, 19 febbraio 2024

commenta