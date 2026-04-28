Petrolio, Emirati Arabi Uniti annunciano l'uscita dall'Opec

(Adnkronos) - Gli Emirati Arabi Uniti hanno annunciato l'intenzione di uscire a partire dal 1° maggio dall'Organizzazione dei Paesi Esportatori di Petrolio (Opec), e dall'alleanza Opec+, che comprende anche la Russia. Lo riferisce l'agenzia di stampa emiratina Wam. "Questa decisione riflette la visione strategica ed economica a lungo termine degli Emirati Arabi Uniti, nonché l'evoluzione del loro profilo energetico, in particolare l'accelerazione degli investimenti nella produzione energetica nazionale", si legge nella nota pubblicata dalla Wam.

"Questa decisione - si spiega - è arrivata dopo un'ampia revisione della politica produttiva degli Emirati Arabi Uniti e della sua capacità attuale e futura, e in considerazione dell'interesse nazionale e dell'impegno del paese a contribuire efficacemente a soddisfare le urgenti esigenze del mercato, mentre le evoluzioni geopolitiche a breve termine continuano attraverso i turbolenze nel Golfo Arabico e nello Stretto di Hormuz, che influenzano le dinamiche dell'approvvigionamento, con tendenze chiave che indicano una crescita continua della domanda energetica globale nel medio e lungo termine". "La stabilità del sistema energetico globale dipende dalla disponibilità di forniture resilienti, affidabili e accessibili e gli Emirati Arabi Uniti - si ricorda nella nota - hanno investito per soddisfare le variabili della domanda in modo efficiente e responsabile, dando priorità alla stabilità dell'offerta, ai costi e alla sostenibilità".

La mossa - si spiega - arriva dopo decenni di cooperazione costruttiva, poiché gli Emirati Arabi Uniti aderirono all'Opec nel 1967 tramite l'Emirato di Abu Dhabi, e la loro adesione continuò anche dopo la fondazione degli Emirati nel 1971. Durante questo periodo, gli Emirati Arabi Uniti hanno svolto un ruolo attivo nel sostenere la stabilità del mercato globale del petrolio e nel promuovere il dialogo tra i paesi produttori".

"Gli Emirati Arabi Uniti affermano il loro apprezzamento per gli sforzi sia dell'Opec che dell'alleanza Opec+, poiché la presenza del paese nell'organizzazione ha dato grandi contributi e maggiori sacrifici a beneficio di tutti, ma - si sottolinea - è giunto il momento di concentrare gli sforzi su ciò che richiede l'interesse nazionale degli Emirati Arabi Uniti, e sul suo impegno verso partner, investitori, importatori e bisogni di mercato, e su questo sarà ciò su cui si concentrerà in futuro". Gli Emirati - conclude la nota - "riaffermano il loro impegno nel ruolo di produttore responsabile e affidabile che guarda al futuro dei mercati energetici globali" .

"Dopo l'uscita dall'Opec, gli Emirati continueranno il loro ruolo responsabile aumentando gradualmente e deliberatamente la produzione, in linea con la domanda e le condizioni di mercato", si legge ancora nella nota pubblicata dall'agenzia Wam, anche se "questa decisione non cambia l'impegno degli Emirati per la stabilità dei mercati globali né il suo approccio basato sulla cooperazione con produttori e consumatori, ma migliora piuttosto la sua capacità di rispondere alle esigenze di mercato in evoluzione".

Potendo contare su "una vasta e competitiva base di risorse, gli Emirati Arabi Uniti continueranno a collaborare con i partner per sviluppare risorse a sostegno della crescita economica e della diversificazione" e "riaffermano il loro impegno verso politiche di produzione responsabili e un focus sulla stabilità del mercato, tenendo conto della domanda e dell'offerta globale".