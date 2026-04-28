Alla scoperta dei piccoli paesi nel nuovo programma di Rai Sardegna - Notizie

Benimindi!, sottotitolo "Biddas piticcas, bideas mannas", è il nuovo programma tv prodotto da Rai Sardegna, che andrà in onda per sei settimane consecutive a partire da domenica 3 maggio, ore 9 e 35 su Rai Tre regionale o sul canale DTT 822 e successivamente sulla piattaforma digitale RaiPlay.

Il programma va a scoprire quali siano le grandi idee nei piccoli paesi, valorizzando luoghi e persone che meritano visibilità. Si parte da Milis, terra di arance, ville spagnole e non, e la rassegna annuale sul florovivaismo. Non solo piante, ma anche chiese, strade, piazze e aneddoti curiosi, simpatici che arricchiscono la trasmissione.

Un programma di Marco De Pascale, testi di Marcello Atzeni con la regia di Donatella Meazza. Ci saranno due conduttori, Marianna Mainas, di San Gavino e Gabriele Atzeni, di Capoterra, entrambi giovanissimi.

Marcello Atzeni, giornalista e scrittore di Sanluri, cerca notizie e poi scrive le parole, in sardo campidanese. Le riprese sono di Andrea Martuscello e Kevin Lai.

La sigla iniziale, "Atlantide", è del musicista di Serramanna Bujumannu.



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