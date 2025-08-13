Cagliari, 13 agosto 2025 – La movida estiva cagliaritana si prepara a vivere una serata indimenticabile con PERRAGOSTO, l'evento che fonde musica elettronica d'avanguardia, suoni latini e celebrazione della comunità Queer. Un progetto nato dalla sinergia tra Perreo Cosmico, Fogu Rebelde e Utopia X, in programma al Fico d'India (Viale Poetto 324), con ingresso libero e gratuito dalle 20:00 alle 04:00.
King Doudou: L'ospite stellare della serata
Protagonista della notte sarà King Doudou, produttore e DJ franco-colombiano che ha rivoluzionato la scena globale con un sound ibrido tra cumbia, reggaeton, trap e global bass. Le sue produzioni, con milioni di stream, sono diventate colonne sonore dei Pride mondiali, mentre le collaborazioni con artisti del calibro di J Balvin, Bad Gyal e Skrillex (per la soundtrack di Fast X) ne confermano il talento visionario. Dalle Boiler Room alle performance al Sonar e alle Olimpiadi di Parigi, King Doudou porterà a Cagliari un live set esplosivo, perfetto per una notte di pura energia.
Drag show e DJ set: Il programma della serata
La serata si aprirà alle 20:00 con uno spettacolo drag curato dal Fico d’India, dove le regine Velena e Galaxia incanteranno il pubblico con performance mozzafiato. A seguire, il dancefloor prenderà vita con una lineup d’eccezione:
-
Pupusa
-
Tzia Bonaria
-
Amazig'Psy Bruxa
Un viaggio musicale tra ritmi caraibici, elettronica sperimentale e sonorità globali, pensato per far ballare senza sosta fino all’alba.
Un evento inclusivo e gratuito
PERRAGOSTO rappresenta un unicum nel panorama sardo: un’occasione per celebrare la diversità attraverso la musica, in un contesto aperto a tutti. "Vogliamo creare uno spazio dove arte, cultura LGBTQ+ e sperimentazione sonora si incontrano", spiegano gli organizzatori.
Info utili:
-
Data: 13 agosto 2025
-
Orario: 20:00 – 04:00
-
Luogo: Fico d’India, Viale Poetto 324, Cagliari
-
Ingresso: Libero
Non perdete l’appuntamento con la prima edizione sarda di un evento già culto a livello internazionale!
