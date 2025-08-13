PERRAGOSTO: King Doudou infiamma Cagliari con una notte di ritmi latini e cultura LGBTQ+

Cagliari, 13 agosto 2025 – La movida estiva cagliaritana si prepara a vivere una serata indimenticabile con PERRAGOSTO, l'evento che fonde musica elettronica d'avanguardia, suoni latini e celebrazione della comunità Queer. Un progetto nato dalla sinergia tra Perreo Cosmico, Fogu Rebelde e Utopia X, in programma al Fico d'India (Viale Poetto 324), con ingresso libero e gratuito dalle 20:00 alle 04:00.

King Doudou: L'ospite stellare della serata

Protagonista della notte sarà King Doudou, produttore e DJ franco-colombiano che ha rivoluzionato la scena globale con un sound ibrido tra cumbia, reggaeton, trap e global bass. Le sue produzioni, con milioni di stream, sono diventate colonne sonore dei Pride mondiali, mentre le collaborazioni con artisti del calibro di J Balvin, Bad Gyal e Skrillex (per la soundtrack di Fast X) ne confermano il talento visionario. Dalle Boiler Room alle performance al Sonar e alle Olimpiadi di Parigi, King Doudou porterà a Cagliari un live set esplosivo, perfetto per una notte di pura energia.

Drag show e DJ set: Il programma della serata

La serata si aprirà alle 20:00 con uno spettacolo drag curato dal Fico d’India, dove le regine Velena e Galaxia incanteranno il pubblico con performance mozzafiato. A seguire, il dancefloor prenderà vita con una lineup d’eccezione:

Pupusa

Tzia Bonaria

Amazig'Psy Bruxa

Un viaggio musicale tra ritmi caraibici, elettronica sperimentale e sonorità globali, pensato per far ballare senza sosta fino all’alba.

Un evento inclusivo e gratuito

PERRAGOSTO rappresenta un unicum nel panorama sardo: un’occasione per celebrare la diversità attraverso la musica, in un contesto aperto a tutti. "Vogliamo creare uno spazio dove arte, cultura LGBTQ+ e sperimentazione sonora si incontrano", spiegano gli organizzatori.

Info utili:

Data: 13 agosto 2025

Orario: 20:00 – 04:00

Luogo: Fico d’India, Viale Poetto 324, Cagliari

Ingresso: Libero

Non perdete l’appuntamento con la prima edizione sarda di un evento già culto a livello internazionale!

Sarda News - Notizie in Sardegna

Questo blog non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità.

Per proporre i tuoi feed o un contenuto originale, scrivici a info@sardanews.it

Per tutti gli aggiornamenti seguici su TELEGRAM

o su Facebook https://www.facebook.com/sardanotizie