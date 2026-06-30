Cagliari, Perde il Treno e Danneggia la Stazione: 33enne si Scaglia contro i Carabinieri. Arrestato per Resistenza e Oltraggio

Cagliari, Perde il Treno e Danneggia la Stazione: 33enne Arrestato per Resistenza e Oltraggio

CAGLIARI – Una reazione spropositata è costata l'arresto a un 33enne impiegato ieri sera alla stazione ferroviaria di Cagliari. I Carabinieri della Sezione Radiomobile sono intervenuti dopo la segnalazione del personale degli sportelli, che aveva segnalato un uomo in evidente stato di alterazione psicofisica intento a colpire la vetrata protettiva delle casse.

La Dinamica

Secondo la ricostruzione, il 33enne aveva perso il treno e aveva preteso con forte aggressività l'immediato rimborso del titolo di viaggio. La situazione è degenerata quando i Carabinieri hanno tentato di identificarlo: l'uomo ha rifiutato di fornire le proprie generalità e si è scagliato contro i militari, rivolgendo loro gravi ingiurie e spintonandoli nel tentativo di sottrarsi al controllo.

L'Arresto

Dopo essere stato bloccato, il 33enne è stato arrestato per resistenza, oltraggio e violenza a pubblico ufficiale, nonché per il rifiuto di indicazione sulla propria identità personale. Al termine delle formalità, è stato trattenuto nelle camere di sicurezza dell'Arma in attesa del giudizio con rito direttissimo previsto per questa mattina.

L'episodio, scaturito da un gesto di rabbia per la perdita del treno, dimostra come comportamenti aggressivi possano avere conseguenze penali gravi, anche quando hanno origine da frustrazioni personali. L'intervento dei Carabinieri ha garantito la sicurezza della stazione e del personale.