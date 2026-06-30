Cagliari, 14 Chili di Marijuana nel Bagagliaio: Il Caldo e l'odore "Tradiscono" il 45enne. Arrestato dai Carabinieri

Cagliari, 14 Chili di Marijuana nel Bagagliaio: Il Caldo "Tradisce" il 45enne. Arrestato dai Carabinieri

CAGLIARI – Un controllo stradale di routine si è trasformato in un'operazione antidroga da record grazie all'intuito dei Carabinieri e al caldo torrido di questi giorni. L'Aliquota Radiomobile della Compagnia di Cagliari e la Stazione di San Bartolomeo hanno arrestato un impiegato 45enne cagliaritano con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio, sequestrando 14 chilogrammi di Marijuana.

Un Aroma Sospetto

Durante un ordinario accertamento stradale, i militari hanno sentito provenire dall'abitacolo del veicolo un aroma singolare. Nonostante l'apparente normalità, la loro esperienza li ha spinti a chiedere di ispezionare il bagagliaio. L'iniziale tranquillità del conducente ha lasciato spazio a un profondo nervosismo, confermando i sospetti.

Il Caldo e le 19 Confezioni

Aperto il bagagliaio, l'odore inconfondibile della droga ha fugato ogni dubbio. I Carabinieri hanno poi esteso la perquisizione al domicilio, ma il grosso della scoperta era nel veicolo: all'interno di una scatola di legno, stipata nel bagagliaio, sono state trovate 19 confezioni sigillate sottovuoto, contenenti i 14 chili di marijuana.

A tradire l'uomo è stato proprio il caldo: l'ambiente angusto del bagagliaio e le temperature elevate di questi giorni hanno favorito la fuoriuscita di una traccia d'aroma dalle confezioni, abbastanza per allertare la pattuglia.

L'Arresto e il Sequestro

La droga è stata sequestrata e sarà analizzata dai Carabinieri del Ris. Il 45enne, al termine delle formalità, è stato condotto nella Casa Circondariale di Uta, a disposizione dell'Autorità Giudiziaria. L'operazione dimostra come la combinazione di esperienza e condizioni atmosferiche possa smascherare anche i tentativi di occultamento più sofisticati.