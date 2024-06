Perde il controllo dell'auto e travolge il palo, grave un 19enne

Posted By: Giugno 2, 2024

Stamane a Cagliari si è verificato un grave incidente stradale in viale Poetto, nella zona Bussola. Un 19enne ha perso il controllo dell’auto, travolgendo un palo semaforico e terminando la sua corsa ribaltandosi. Le sue condizioni sono gravi. La violenza dell’impatto ha richiesto l’intervento immediato dei soccorsi: sul luogo dell’incidente si sono precipitati i mezzi del 118-Areus, la polizia locale di Quartu Sant’Elena e i vigili del fuoco del comando provinciale di Cagliari. La priorità è stata quella di mettere in sicurezza l’area e di prestare assistenza al conducente coinvolto nell’incidente. Le squadre di soccorso hanno prontamente assistito il ragazzo e lo hanno trasportato in codice rosso all’ospedale Brotzu di Cagliari per ricevere le cure necessarie. Le condizioni del giovane sono gravi.

Leggi tutto su Fonte: Il Giornale di Oristano

