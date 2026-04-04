Perde controllo durante discesa lungo il Monviso, morto sciatore nel cuneese

(Adnkronos) - Uno sciatore è morto oggi ai piedi della parete sud del Monviso, nelle montagne nella zona di Pontechianale, in provincia di Cuneo: l'incidente è avvenuto nei pressi del bivacco Andreotti, quando l'uomo ha perso il controllo degli sci ed è deceduto.

L'allarme è stato dato intorno alle 16 del pomeriggio da due scialpinisti che, a circa 3.700 metri di altitudine, hanno trovato gli sci appartenenti a un uomo incontrato precedentemente in cima e che aveva iniziato la discesa prima di loro. Sul posto i tecnici del soccorso alpino e speleologico piemontese e l'elisoccorso di Azienda Zero Piemonte, che hanno individuato il corpo dello sciatore, sul fondo di un canale, e lo hanno recuperato.