Perchè gli uomini fidanzati piacciono di più alle donne?

Perchè gli uomini fidanzati piacciono di più alle donne? Pare che gli uomini occupati risultano agli occhi del gentil sesso più attraenti. Il motivo? Alla domanda hanno dato risposta gli studiosi della University of St. Andrews del Regno Unito e dell’Arizona State University negli Stati Uniti.

La preferenza verso l’uomo sposato o impegnato non segue le dinamiche del mondo animale, nel quale le femmine selezionano i maschi già impegnati perché considerati più adatti per portare avanti la specie ma la ragione è molto più stupida: le donne preferiscono ciò che piace anche alle altre perché seguono la massa.

“Piace a qualcun altro? Piace anche a me”: questo è in sostanza quanto ci dice lo lo studio intitolato “Human mate-choice copying is domain-general social learning“, pubblicato su Scientific Reports.

Per arrivare a questa conclusione, gli studiosi delle due università hanno valutato un campione di 49 donne alle quali sono state mostrate alcune fotografie di visi maschili. Successivamente ad ognuna di loro è stato richiesto di valutare con un giudizio su una scala che andava da “non attraente” a “molto attraente”.

Comunicato alle partecipanti il voto delle altre donne, veniva chiesta una seconda valutazione sugli stessi visi.

Risultato? Molte hanno ritoccato il proprio giudizio in base alle preferenze delle altre.

Come ha spiegato l’esperta della School of Psychology and Neuroscience alla St. Andrews Kate Cross, le donne hanno quindi una tendenza a essere influenzate dalle opinioni degli altri. E non solo le eterosessuali, ma anche lesbiche e bisessuali. “Questo – spiega la Cross – suggerisce che il gentil sesso si lascia influenzare nello stesso modo, anche se l’uomo in questione non è palesemente un loro potenziale partner“.