SANDRO MURRU DJ SHOW protagonista dell'ESTATE SINNAESE 2025

⚡ Un'estate ricca di emozioni tra sport, cultura e il festival dance più atteso della Sardegna

L'estate 2025 a Sinnai e Solanas promette di essere indimenticabile, con un cartellone che spazia dallo sport alla cultura, dal cinema alla musica. Ma il vero evento clou sarà l'attesissimo Sandro Murru DJ Show, il festival della musica dance anni '80, '90 e 2000 che da anni fa ballare tutta la Sardegna. Scopriamo nel dettaglio tutti gli appuntamenti imperdibili!

🎧 22 Agosto: La Notte Magica del Sandro Murru DJ Show

Piazza Sant'Isidoro a Sinnai si trasformerà in una pista da ballo a cielo aperto il 22 agosto (ore 21:30) per ospitare uno degli eventi musicali più attesi dell'estate sarda. Sandro Murru, dj di culto, farà rivivere i grandi successi dance che hanno segnato intere generazioni:

I mitici anni '80 con i ritmi synthpop

L'esplosione eurodance degli anni '90

Le hit più scatenate dei primi 2000

"Un viaggio musicale che unisce padri e figli sotto lo stesso cielo stellato, perché la grande musica non ha età!"

⚽ SPORT E DIVERTIMENTO

Torneo di Calcio

📍 Sinnai, Campo Bellavista

📅 Dal 24/06 al 01/08

⏰ Mar-Gio-Ven, ore 20:00

Un appuntamento fisso per gli amanti del pallone

Torneo di Pallavolo

📍 Sinnai, Piazza Sant'Isidoro

📅 Dal 07/07 al 30/07

⏰ Ore 20:30

Serate di sport e divertimento sotto le stelle

Torneo di Scacchi

📍 Solanas, Centro Ambientale

📅 6-7 Settembre

Per chi preferisce sfidare la mente piuttosto che i muscoli

🎬 CINEMA E SPETTACOLO

Cinema all'aperto

📍 Sinnai, Museo Civico

📅 26/06 - 04/07 - 11/07

⏰ Ore 21:15

📍 Solanas, Piazza Madonna della Fiducia

📅 01/08

⏰ Ore 21:50

Spettacolo di Danza

📍 Solanas, Parco Madonna della Fiducia

📅 02/08

⏰ Ore 21:50

Concerto lirico "Carmen di Bizet"

📍 Solanas, Piazza Madonna della Fiducia

📅 05/08

⏰ Ore 21:50

📚 CULTURA E ARTE

Eléments - Festival di letteratura e arti performative

📍 Sinnai, Museo Civico e Solanas, Centro Ambientale

📅 Dal 19/07 al 16/08

⏰ Ore 21:00

World Press Photo

📍 Solanas, Centro Ambientale

📅 22-27/07

📍 Sinnai, MUA

📅 14/09 - 12/10

Il Colore Rosa (rassegna teatrale)

📍 Sinnai, Teatro e Museo Civico

📅 22-27/07

BiciNuragica Poesia (VIII edizione)

📍 Solanas

📅 01/08

🍽️ MUSICA E SAPORI

Rassegna etno-gastronomica con Su Beranu

📍 Solanas, Parco Madonna della Fiducia

📅 31/07 - 13/08 - 19/08

⏰ Ore 21:00

📍 Solanas, Piazza Madonna della Fiducia

⏰ Ore 21:45

🎶 PERCHÉ NON PERDERE IL SANDRO MURRU DJ SHOW?

✅ Repertorio travolgente dai New Order ai Daft Punk, passando per i grandi successi italiani

✅ Atmosfera unica con migliaia di persone che cantano e ballano insieme

✅ Effetti speciali e luci che trasformano la piazza in un club a cielo aperto

✅ Evento diventato un cult con fan che arrivano da tutta l'isola

📍 INFO UTILI

Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito . - SINNAI NEWS -

