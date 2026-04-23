La Sardegna si prepara alla trentesima edizione di Monumenti
Aperti, che dopo l'anteprima di Cagliari, chiusa con il record
storico di 120.156 visite, entra nel vivo con un programma diffuso
su tutto il territorio regionale e nazionale.
L'edizione 2026 coinvolgerà 60 comuni
dell'Isola, da nord a sud, con oltre 600 monumenti visitabili e più
di 50 itinerari culturali, resi accessibili grazie al contributo di
circa 15mila volontari. Un patrimonio diffuso che sarà raccontato
attraverso chiese, siti archeologici, musei e luoghi simbolo della
storia e dell'identità sarda. Il calendario regionale si
concentrerà soprattutto nel mese di maggio, per poi riprendere in
autunno, in particolare nei comuni interessati dalle elezioni
amministrative di giugno. A maggio partirà anche il programma
nazionale, che avrà il suo picco tra ottobre e novembre.
Tra le new entry Buddusò e Ulassai, mentre
tornano nel circuito centri come Ales, Marrubiu, Monastir, Narcao,
Nuoro, Sant'Anna Arresi, Teulada e Usini. Tra i siti di maggiore
richiamo l'area archeologica di Loelle a Buddusò, la Stazione
dell'Arte a Ulassai, il santuario prenuragico di Monte d'Accoddi a
Sassari, la Cattedrale di Santa Chiara a Iglesias e il Museo
Salvatore Fancello a Dorgali.
Il programma regionale prenderà il via nel primo
weekend di maggio con Sassari, Sanluri e Lunamatrona. Il 9 e 10
maggio sarà la volta di numerosi centri tra cui Oristano, Porto
Torres, Dorgali e Villasimius. Nei fine settimana successivi sono
previsti appuntamenti diffusi in tutta l'Isola, da Alghero a
Sant'Antioco, da Bosa a Carbonia, fino a Cagliari e hinterland.
Dopo la pausa estiva, la manifestazione
riprenderà a ottobre con tappe in tutta la Sardegna, tra cui Quartu
Sant'Elena, Ozieri e Tortolì, per poi concludersi tra fine ottobre
e inizio novembre con Nuoro. Accanto alle aperture dei monumenti,
l'edizione...
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