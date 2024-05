Oristano

Nominata segretario particolare dell’Assessore

Importante incarico per Maria Delogu, dirigente regionale di Sinistra Futura, nominata segretaria particolare dell’assessore regionale alla cultura Ilaria Portas.

Originaria di Scano Montiferro, già dirigente del Pd e consigliere comunale di Oristano, città dove risiede, Maria Delogu ha partecipato alle recenti elezioni regionali riportando 853 preferenze nella lista di Sardegna Futura.

In passato ha fatto parte della Commissione regionale per le pari opportunità e della Commissione comunale di Oristano per le pari opportunità.

Molto nota per il suo impegno nel mondo della scuola e del sociale, ha insegnato in diversi istituti superiori, mandando avanti importanti progetti didattici e ricoprendo anche ruoli fiduciari nella dirigenza.

Negli scorsi anni è stata tra le fondatrici e poi referente dell’associazione Komunque Donne, presente sul territorio offrendo supporto alle donne malate di tumore.

Insieme al fratello Gianfranco, primario del reparto di cardiologia dell’ospedale di San Gavino, Maria Delogu calca anche il palcoscenico a scopo benefico, proponendo il personaggio della Signora Tina, negli sketch col Dottor Bronco, personaggio impersonato proprio dal fratello Gianfranco.

Domenica, 26 maggio 2024