La scena dell'incidente a Santa Teresa di Gallura - Foto Vigili del fuoco

Sassari

Un motociclista ferito in un incidente stradale avvenuto stamane. L’uomo con la sua moto si è scontrato con un’auto nell’incrocio tra via Pertini e via la Marina a Santa Teresa di Gallura.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Arzachena e il personale del servizio di soccorso medico 118.

Il motociclista è stato trasportato all’ospedale di Olbia dal personale del 118 per accertamenti.

La squadra dei vigili del fuoco ha messo in sicurezza i veicoli e bonificato l’area.

Sul posto anche Polizia Locale di Santa Teresa e i carabinieri.

Nelle ultime 48 ore, purtroppo, in Sardegna sono morti due motociclisti in altrettanti incidenti stradali.

