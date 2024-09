Pellegrini sardi bloccati a Medjugorje, interviene l'Adiconsum

Adiconsum Sardegna interviene sul caso dei 177 pellegrini sardi che domenica sera, di ritorno da Medjugorje, non hanno trovato l’aereo che li avrebbe dovuti riportare a Cagliari per un disservizio causato dalla società di noleggio charter internazionale. “Si tratta di un episodio molto grave perché vede coinvolti anche cittadini malati, anziani e bambini – afferma il presidente Giorgio Vargiu -. Tutti i passeggeri coinvolti nella vicenda hanno diritto non solo al rimborso del biglietto, ma anche ad una compensazione economica sulla base della normativa vigente, e possono riservarsi di agire nei confronti della società di noleggio charter che avrebbe causato i disagi”. “Ricordiamo infatti che, in base al Regolamento comunitario 261/2004, sono previste specifiche tutele per i passeggeri in caso di cancellazione del volo, che si applicano anche ai voli charter – prosegue Vargiu -. Nello specifico ai viaggiatori deve essere garantita l’assistenza (pasti e bevande, sistemazione in albergo, trasferimenti, telefonate, mail ecc.) e la scelta tra il rimborso del biglietto, imbarco su un volo alternativo quanto prima possibile,

