Oristano, un convegno per ripensare la detenzione in carcere

La Caritas Diocesana di Oristano e il Garante dei diritti delle persone private della libertà personale del Comune di Oristano organizzano il convegno “Il carcere con le mura di vetro: trasparenza e prossimità”. Giovedì 5 settembre, dalle 9:30, nella Sala conferenze dell’Hotel Mistral 2, volontari e operatori del sistema penitenziario si confronteranno sui temi della trasparenza, dei diritti, delle condizioni di vita, degli stili di prossimità e partecipazione sociale al percorso trattamentale e al reinserimento. La giornata si articolerà in due sessioni. La prima, dalle 9:30 alle 12:30, sarà dedicata alla formazione alla testimonianza, sarà animata dai contributi di padre Gabriele Iiriti (cappellano del carcere di Cagliari-Uta) e di Carla Chiappini (giornalista, esperta di metodologia autobiografica e caporedattrice di Ristretti orizzonti per il carcere di Parma). La seconda, dalle 15:30 alle 10, metterà di fronte i rappresentanti delle istituzioni per un’analisi del problema e una riflessione sulle prospettive: dopo i saluti del sindaco di Oristano Massimiliano Sanna e degli altri rappresentanti istituzionali, interverranno monsignor Giuseppe

