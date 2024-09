Seneghe, nuovi appuntamenti con il Cabudanne de sos poetas

Il 3 e 4 settembre ancora due giorni dedicati alle anteprime della ventesima edizione del Cabudanne de sos poetas, a Sa Prentza de Murone, l’antico e suggestivo frantoio di Seneghe, per entrare poi dal giorno successivo nel vivo della programmazione con appuntamenti dalla mattina alla sera, nel lungo weekend fino all’8 settembre. Il 3 settembre, martedì, alle 17:30 il ricordo di Franc Ducros, saggista, traduttore di poesia, e grande amico del Cabudanne, scomparso lo scorso agosto, nel numero speciale dedicato alla poesia in Sardegna della rivista occitana di poesia OC. L’omaggio al grande poeta francofono tra presentazioni, reading e ascolti tratti dal libro “Poésie, figures traversées”, Théétète Éditions, 2023, a lui dedicati, insieme ai redattori della rivista, la moglie Giselle Pierra, Mario Cubeddu. Con i versi di: Antonella Anedda, Mario Cubeddu, Simonetta Milia, Francesco Ottonello, Nanni Falconi, Giandiego Zoccheddu. In collaborazione con Associazione OC autunno 2024. Alle 19:30 il ritorno a Seneghe anche del grande grecista, traduttore dei principali poeti ellenici contemporanei, e tra i più grandi editori di

