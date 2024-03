Oristano

“Vogliamo far sentire la nostra voce”

Si sono unite in un gruppo Facebook le mamme oristanesi i cui bambini non hanno assistenza medica. Lo scopo è far sentire la propria voce per “ottenere il diritto ad avere un pediatra di base”.

“Stiamo vivendo una situazione inaccettabile per quanto riguarda il servizio dei pediatri a Oristano e Provincia. E con altre mamme abbiamo creato proprio ieri un gruppo Facebook Sos pediatri Oristano e Provincia 2024, per raccogliere più persone possibili”, spiega una delle promotrici del gruppo con due bimbi di 2 e 5 anni, che vive in provincia.

“In quattro anni ho cambiato quattro pediatri e sono rimasta scoperta diverse volte”, racconta. L’ultima attualmente: “la pediatra si è trasferita e un’altra è andata via e i bambini si ritrovano senza assistenza del pediatra”.

La soluzione? “Alla Asl ci invitano ad andare alla guardia medica o al pronto soccorso o privatamente”, la denuncia della mamma. “Al pronto soccorso ci rispondono in malo modo, perché intasiamo la pediatria, la guardia medica c’è la sera (come se i bambini non potessero star male durante il giorno) e non sempre può far qualcosa con i