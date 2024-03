Viabilità Da sistemare i giunti

Sono iniziati questa mattina i lavori di sistemazione del Viadotto S’Adde a Macomer. Lo ha annunciato il sindaco Riccardo Uda.

“Il viadotto era percorribile da quasi un anno solo a velocità limitata per i problemi legati al degrado dei giunti di dilatazione”, ha detto il sindaco. “A realizzare l’intervento, finanziato dalla con 150 mila euro, sarà l’Impresa specializzata di “.

“I lavori di sistemazione”, ha proseguito il sindaco Uda, “dovrebbero terminare entro la settimana ripristinando una situazione che aveva creato numerosi disagi al traffico in entrata e in uscita da Macomer e ai residenti dei rioni prospicienti la Valle del S’Adde disturbati per i forti rumori provocati dal passaggio delle auto sulle piastre di metallo che erano state posizionate, in questi mesi, sui giunti degradati”.

Martedì, 19 marzo 2024

