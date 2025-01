Caso di Malasanità a Cagliari: Maxi Risarcimento di 1,1 Milioni di Euro per la Famiglia di un 75enne

Un grave caso di malasanità si è concluso con una sentenza che ha riconosciuto la responsabilità dell'Arnas Brotzu di Cagliari, portando a un risarcimento di oltre 1,1 milioni di euro per i familiari di un 75enne cagliaritano deceduto nell'estate del 2021. L'uomo era stato sottoposto a cinque interventi chirurgici in un breve lasso di tempo a causa di un’occlusione intestinale e morì per complicazioni post-operatorie.

Diagnosi Tardive ed Errori Medici: Una Tragica Sequenza di Eventi

Secondo quanto emerso dalle indagini e dai consulenti tecnici nominati dal tribunale, la morte del paziente è stata causata da gravi negligenze mediche. L’avvocato Gabriele Chiarini, che ha rappresentato la famiglia, ha spiegato: “Si sono verificate diagnosi tardive delle complicazioni post-operatorie, errori nella gestione delle procedure chirurgiche, nonché insufficiente monitoraggio del decorso post-operatorio. Le carenze riscontrate hanno compromesso in modo irreparabile la possibilità di recupero del paziente, determinando purtroppo il suo decesso”.

La sequenza di errori è stata ritenuta evitabile e attribuita alla mancata osservanza dei protocolli diagnostici e terapeutici. Questa condotta ha portato il tribunale civile, nel dicembre scorso, a riconoscere la responsabilità della struttura sanitaria.

La Sentenza: Risarcimento per Danni Morali e Materiali

La decisione del tribunale ha stabilito che i familiari più prossimi del 75enne ricevessero un risarcimento complessivo di oltre 1,1 milioni di euro. Questa somma è stata assegnata come ristoro per i danni morali e materiali subiti, tenendo conto del dolore e dello sconvolgimento esistenziale causati dalla perdita del congiunto in circostanze evitabili.

“È stata accertata la mancanza di prudenza, diligenza e perizia da parte dei medici coinvolti”, ha dichiarato l’avvocato Chiarini, aggiungendo che il riconoscimento della responsabilità rappresenta un passo importante per la tutela dei diritti fondamentali dei pazienti.

Il Valore del Risarcimento e il Significato per la Sanità

Nonostante il significato simbolico e materiale del risarcimento, l’avvocato ha sottolineato che nessuna somma di denaro può colmare il vuoto lasciato dalla perdita del proprio caro. Tuttavia, il caso rappresenta un monito per l’intero sistema sanitario sull’importanza di garantire cure adeguate e conformi agli standard di alta qualità.

Un Appello per Migliorare il Sistema Sanitario

Questo tragico episodio mette in evidenza la necessità di investire in formazione, protocolli chiari e un monitoraggio rigoroso del percorso post-operatorio. Solo attraverso un miglioramento strutturale e organizzativo è possibile ridurre i rischi di errori medici e salvaguardare il diritto alla salute dei pazienti.

La vicenda del 75enne cagliaritano resta un simbolo di una battaglia vinta dalla famiglia non solo per ottenere giustizia, ma anche per sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni sul tema cruciale della sicurezza sanitaria.