Roma, vasto incendio di sterpaglie ad Anguillara: fuoco minaccia le abitazioni

(Adnkronos) - Dalle ore 13:30 circa, i Vigili del Fuoco di Roma sono impegnati con due squadre e due autobotti presso il Comune di Anguillara Sabazia in Via della Marmotta, per un vasto incendio di sterpaglie e colture che minaccia abitazioni civili. Sul posto anche il DOS (Direttore Operazioni di Spegnimento) per valutare l'utilizzo eventuale di un mezzo aereo per estinguere le fiamme.

