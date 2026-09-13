MotoGp, a San Marino cade Bezzecchi e Marquez vola in testa al Mondiale: ordine arrivo e classifica piloti
(Adnkronos) - Marc Marquez trionfa a Misano e riapre la corsa al titolo mondiale oggi, domenica 13 settembre. Il pilota Ducati conquista la vittoria davanti al fratello Alex Marquez e a Pedro Acosta, completando un podio tutto spagnolo a San Marino.
Quarto posto per Fermin Aldeguer, mentre Jorge Martin chiude quinto e viene così agganciato in vetta alla classifica iridata. Gara da dimenticare invece per Marco Bezzecchi: il pilota Aprilia, scattato dalla pole e subito al comando, è scivolato già nel primo giro, vedendo sfumare immediatamente la possibilità di conquistare punti pesanti. Tra i ritirati anche Francesco Bagnaia, Johann Zarco, Alex Rins, Diogo Moreira, Joan Mir e Jack Miller. Con il successo di oggi, Marc Marquez raggiunge Jorge Martin a quota 274 punti in testa
Ecco l'ordine di arrivo del Gp di san Marino:
1 M. Marquez Ducati 27
2 A. Marquez Ducati 27 +0.657
3 P. Acosta KTM 27 +2.326
4 F. Aldeguer Ducati 27 +6.027
5 J. Martin Aprilia 27 +14.021
6 R. Fernandez Aprilia 27 +18.252
7 F. Di Giannantonio Ducati 27 +20.581
8 E. Bastianini KTM 27 +20.858
9 L. Marini Yamaha 27 +22.911
10 F. Quartararo Yamaha 27 +23.229
11 B. Binder KTM 27 +23.905
12 T. Razgatlioglu Yamaha 27 +28.031
13 F. Morbidelli Ducati 27 +28.297
14 P. Espargaró KTM 27 +31.792
15 J. Zarco Honda 23 RIT. - Caduta
16 A. Rins Yamaha 17 RIT. - Problemi tecnici
17 J. Mir Honda 6 RIT. - Problemi fisici
18 F. Bagnaia Ducati 5 RIT. - Caduta
19 D. Moreira Honda 2 RIT. - Caduta
20 J. Miller Yamaha 1 RIT. - Caduta
21 M. Bezzecchi Aprilia 0 RIT. - Caduta
Ecco la classifica piloti aggiornata:
1. Jorge Martin - Aprilia - 274 punti
2. Marc Marquez - Ducati - 274 punti
3. Marco Bezzecchi - Aprilia - 241 punti
4. Fabio Di Giannantonio - Ducati - 223 punti
5. Pedro Acosta - KTM - 209 punti
6. Ai Ogura - Aprilia - 203 punti
7. Raul Fernandez - Aprilia - 199 punti
8. Alex Marquez - Ducati - 153 punti
9. Francesco Bagnaia - Ducati - 143 punti
10. Fermin Aldeguer - Ducati - 105 punti
11. Luca Marini - Honda - 96 punti
12. Enea Bastianini - KTM - 92 punti
13. Brad Binder - KTM - 83 punti
14. Diogo Moreira - Honda - 64 punti
15. Fabio Quartararo - Yamaha - 61 punti
16. Franco Morbidelli - Ducati - 56 punti
17. Johann Zarco - Honda - 36 punti
18. Joan Mir - Honda - 33 punti
19. Jack Miller - Yamaha - 28 punti
20. Alex Rins - Yamaha - 24 punti
21. Toprak Razgatlioglu - Yamaha - 18 punti
22. Maverick Viñales - KTM - 10 punti
23. Iker Lecuona - Ducati - 9 punti
24. Augusto Fernandez - Yamaha - 6 punti
25. Pol Espargarò - KTM - 5 punti
26. Cal Crutchlow - Honda - 0 punti
27. Jonas Folger - KTM - 0 punti
28. Michele Pirro - Ducati - 0 punti
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