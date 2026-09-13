(Adnkronos) - Marc Marquez trionfa a Misano e riapre la corsa al titolo mondiale oggi, domenica 13 settembre. Il pilota Ducati conquista la vittoria davanti al fratello Alex Marquez e a Pedro Acosta, completando un podio tutto spagnolo a San Marino.

Quarto posto per Fermin Aldeguer, mentre Jorge Martin chiude quinto e viene così agganciato in vetta alla classifica iridata. Gara da dimenticare invece per Marco Bezzecchi: il pilota Aprilia, scattato dalla pole e subito al comando, è scivolato già nel primo giro, vedendo sfumare immediatamente la possibilità di conquistare punti pesanti. Tra i ritirati anche Francesco Bagnaia, Johann Zarco, Alex Rins, Diogo Moreira, Joan Mir e Jack Miller. Con il successo di oggi, Marc Marquez raggiunge Jorge Martin a quota 274 punti in testa

Ecco l'ordine di arrivo del Gp di san Marino:

1 M. Marquez Ducati 27

2 A. Marquez Ducati 27 +0.657

3 P. Acosta KTM 27 +2.326

4 F. Aldeguer Ducati 27 +6.027

5 J. Martin Aprilia 27 +14.021

6 R. Fernandez Aprilia 27 +18.252

7 F. Di Giannantonio Ducati 27 +20.581

8 E. Bastianini KTM 27 +20.858

9 L. Marini Yamaha 27 +22.911

10 F. Quartararo Yamaha 27 +23.229

11 B. Binder KTM 27 +23.905

12 T. Razgatlioglu Yamaha 27 +28.031

13 F. Morbidelli Ducati 27 +28.297

14 P. Espargaró KTM 27 +31.792

15 J. Zarco Honda 23 RIT. - Caduta

16 A. Rins Yamaha 17 RIT. - Problemi tecnici

17 J. Mir Honda 6 RIT. - Problemi fisici

18 F. Bagnaia Ducati 5 RIT. - Caduta

19 D. Moreira Honda 2 RIT. - Caduta

20 J. Miller Yamaha 1 RIT. - Caduta

21 M. Bezzecchi Aprilia 0 RIT. - Caduta

Ecco la classifica piloti aggiornata:

1. Jorge Martin - Aprilia - 274 punti

2. Marc Marquez - Ducati - 274 punti

3. Marco Bezzecchi - Aprilia - 241 punti

4. Fabio Di Giannantonio - Ducati - 223 punti

5. Pedro Acosta - KTM - 209 punti

6. Ai Ogura - Aprilia - 203 punti

7. Raul Fernandez - Aprilia - 199 punti

8. Alex Marquez - Ducati - 153 punti

9. Francesco Bagnaia - Ducati - 143 punti

10. Fermin Aldeguer - Ducati - 105 punti

11. Luca Marini - Honda - 96 punti

12. Enea Bastianini - KTM - 92 punti

13. Brad Binder - KTM - 83 punti

14. Diogo Moreira - Honda - 64 punti

15. Fabio Quartararo - Yamaha - 61 punti

16. Franco Morbidelli - Ducati - 56 punti

17. Johann Zarco - Honda - 36 punti

18. Joan Mir - Honda - 33 punti

19. Jack Miller - Yamaha - 28 punti

20. Alex Rins - Yamaha - 24 punti

21. Toprak Razgatlioglu - Yamaha - 18 punti

22. Maverick Viñales - KTM - 10 punti

23. Iker Lecuona - Ducati - 9 punti

24. Augusto Fernandez - Yamaha - 6 punti

25. Pol Espargarò - KTM - 5 punti

26. Cal Crutchlow - Honda - 0 punti

27. Jonas Folger - KTM - 0 punti

28. Michele Pirro - Ducati - 0 punti