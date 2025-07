Imprese, Bianco (Lavazza): "Il progetto Nuvola è il landmark del Gruppo"

(Adnkronos) - "Nuvola è il landmark del gruppo Lavazza. Lo è partendo dal purpose: quando si entra, infatti, si leggono i valori dell'azienda, i vari brand che ne fanno parte, ma si accede soprattutto a un mondo che ha fatto dell'architettura sociale e del coinvolgimento di diversi stakeholder pubblici e comunità un incontro in un'esperienza molteplice, che può andare dal luogo di lavoro, se si è dipendente, alla visita del museo, alla parte collegata ai ristoranti, piuttosto che all'area degli eventi". Sono le parole di Alessandra Bianco, corporate communication director Lavazza Group & Lavazza eventi sole director, in occasione della presentazione di 'Dove il brand prende forma: la comunicazione passa dagli spazi', il nuovo numero del magazine di Icch-International corporate communication hub, tenutasi presso la sede di Assolombarda a Milano. Un volume che evidenzia l’importanza della progettazione delle sedi delle aziende e dei luoghi di lavoro nella strategia di comunicazione dell’identità e della mission dei brand.

Per Bianco, la strategia di Nuvola "ha un grande significato da un punto di vista reputazionale e l'ha identificato come luogo che si apre, che accoglie, ma che è anche un'antenna globale che quindi vive le due dimensioni -spiega Bianco- con un impatto anche per l'area circostante che ha migliorato molto la qualità di vita e il livello anche di attrazione di altri investimenti nel luogo".

"Lo spazio vive le persone e le persone vivono gli spazi. Pertanto, la grande sfida" dei comunicatori nel contesto degli spazi "è avere molto chiaro qual è la missione di quel dato spazio e utilizzare tutti gli strumenti per comunicarlo in maniera molto completa. Con Nuvola Lavazza questo lo facciamo quotidianamente e credo che sia un asset importante di costruzione della reputazione", conclude.

