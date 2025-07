Imprese, Morvilli (Qubit): "Lo spazio fisico crea conoscenza ed esperienza della marca"

(Adnkronos) - "Il branding è lo spazio fisico e oggi è più importante di ieri nel contribuire a creare una conoscenza e un'esperienza della marca. L'importante è che lo spazio fisico venga utilizzato con metodi professionali e con un approccio da comunicatori e non da architetti o arredatori". Così Luca Morvilli, ceo del Gruppo Qubit, commentando il tema al centro del nuovo numero del magazine di Icch-International corporate communication hub, intitolato 'Dove il brand prende forma: la comunicazione passa dagli spazi' e presentato a Milano presso la sede di Assolombarda. Al centro del volume l’importanza della progettazione delle sedi delle aziende e dei luoghi di lavoro nella strategia di comunicazione dell’identità e della mission dei brand.

"Nel Gruppo Qubit -spiega il manager- abbiamo 'Carmi e Ubertis', che ha 35 anni di esperienza nel creare identità di marca e nel farla vivere in tutte le sue declinazioni, dall’identità di linguaggio all'identità verbale, l'identità editoriale e lo space design. Abbiamo sviluppato molti progetti per la Rcs Academy, per la fondazione di Modena, tutti centrati sullo space design dove il segreto è il metodo, il processo, l'analisi".

