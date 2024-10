Paulilatino, nuovo svincolo: traffico su doppio senso

I lavori sulla statale 131 entrano in una nuova fase con l’avvio della costruzione del nuovo svincolo a Paulilatino, situato al chilometro 120. Questo intervento comporterà limitazioni temporanee al traffico su un tratto di circa due chilometri. In particolare, i veicoli provenienti da Cagliari saranno deviati sulla carreggiata opposta, che sarà temporaneamente allestita a doppio senso di circolazione. Questo provvedimento si rende necessario per consentire la costruzione delle rampe di entrata e uscita del futuro svincolo. Un’opera essenziale per migliorare la fruibilità della principale arteria viaria della Sardegna. I lavori rientrano nel più ampio Piano di Anas per la rimozione degli svincoli a raso lungo la statale 131, con l’obiettivo di innalzare gli standard di sicurezza e comfort per i numerosi utenti che percorrono quotidianamente la strada. Il progetto prevede un investimento complessivo di circa 10 milioni di euro, una cifra destinata a migliorare la viabilità in una zona strategica dell’isola. La conclusione dei lavori è fissata per l’estate del 2025, e si spera che questo intervento contribuisca a

