"I sardi sono i migliori"

Vittoria Marabotti, volto noto di OnlyFans, ha recentemente fatto tappa in Sardegna. Nello specifico è andata ad Arzachena per realizzare un video provocante con un pastore sardo conosciuto come Bertu. L’incontro, descritto dalla Marabotti come estremamente positivo, ha dato vita a contenuti che celebrano le doti in camera da letto degli uomini sardi. La Marabotti ha condiviso la sua esperienza con i fan, dichiarando: “Voglio raccontarvi questa esperienza. Ho appena terminato le riprese e devo dire senza esitare che i migliori sono indubbiamente i sardi. Bertu mi ha stupita come nessun altro. È chiaro che è un ragazzo che valorizza le tradizioni sarde”. Tuttavia, l’uscita della recensione piccante ha scatenato un acceso dibattito sui social media, dove molti utenti hanno espresso critiche nei confronti della Marabotti per il suo lavoro come creator su OnlyFans. Le polemiche si sono concentrate sulla percezione di questo tipo di contenuti e sull’impatto che possono avere sulle tradizioni e sull’immagine della Sardegna. Riuscirà la Marabotti a trovare un equilibrio tra il suo lavoro e

Leggi tutto su Fonte: Il Giornale di Oristano

