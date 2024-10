Ghilarza ricorda Riccardo Licheri con un torneo di calcio

A un mese dalla tragica scomparsa di Riccardo Licheri, il paese di Ghilarza si unisce per ricordare il giovane di 16 anni con un evento che celebra la sua passione per lo sport e la vicinanza tra amici e compagni. Il prossimo 10 ottobre, il campo sportivo del paese sarà teatro di un Memorial speciale, organizzato per rendere omaggio al ragazzo che ha perso la vita dopo una settimana di agonia. Un lutto che ha scosso profondamente non solo la famiglia, ma anche l’intera comunità studentesca e i cittadini della zona. Il Memorial, che si terrà dalle 8:30 alle 13:30, coinvolgerà tutti gli studenti dell’Istituto Mariano IV d’Arborea, sia delle sedi di Ghilarza che di Oristano. Sarà un momento di raccoglimento, ma anche di condivisione, in cui lo sport diventa un mezzo per canalizzare il dolore, ricordare e onorare la memoria di Riccardo. Il giovane, appassionato di calcio, aveva lasciato un caro ricordo in chi lo conosceva, e questa giornata sarà una testimonianza dell’affetto che amici, compagni di scuola e insegnanti nutrono per

Leggi tutto su Fonte: Il Giornale di Oristano

