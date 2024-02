Mogoro

Candidature entro il 1° marzo. Tutte le informazioni



Un pasto caldo a domicilio come aiuto per garantire autonomia e una vita migliore in casa propria: questo l’obiettivo del servizio rivolto alle persone non autosufficienti dei 32 comuni del Distretto sociosanitario di Ales–Terralba. Ora si cercano soggetti accreditati per l’istituzione di un albo.

L’iniziativa prevede almeno un pasto al giorno, al momento del pranzo, per persone o famiglie in condizioni precarie di salute, che ne limitano l’autonomia e determinano l’impossibilità di provvedere autonomamente ai propri bisogni.

I pasti – da consegnare tra le 11,30 e le 13,30 – devono comprendere un primo, un secondo, un contorno, pane, un frutto ed eventualmente un dolce. Il menù dovrà essere stagionale e sarà sottoposto al controllo della Asl 5.

Gli operatori economici in possesso dei requisiti previsti dal bando possono presentare la propria candidatura entro le 12 del 1° marzo, con un messaggio di posta elettronica certificata spedito all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. . La domanda dovrà essere completata dal modulo compilato, dalla proposta progettuale, dalla carta dei servizi e dalla fotocopia di un documento d’identità del rappresentante legale dell’attività.

Tutte le informazioni sono disponibili nel sito del Comune di Mogoro, a questo link .

Giovedì, 15 febbraio 2024