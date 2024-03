Passaporto a Oristano, accesso prioritario per cittadini residenti

Per rispondere alla crescente domanda di rilascio del passaporto, è stata introdotta la “agenda prioritaria” a partire dal 21 marzo. L’iniziativa è a cura del Dipartimento della Pubblica Sicurezza. Questa agenda è disponibile esclusivamente per i cittadini italiani residenti nella provincia di Oristano e consente loro di prenotare un appuntamento in via prioritaria per motivi quali studio, lavoro, salute, turismo e altri comprovati impegni, nel caso in cui non riescano ad ottenere un appuntamento tempestivo tramite l’agenda ordinaria. Durante la prenotazione, sarà richiesto all’interessato di fornire documentazione che comprovi la necessità di priorità e la data del viaggio previsto. Qualora l’agenda prioritaria non riesca a soddisfare le esigenze del cittadino che necessita del passaporto in tempi ancora più stretti, è disponibile un’opzione aggiuntiva nell’Agenda Passaporti online. Questa opzione consente di stampare un’autocertificazione di urgenza valida per 15 giorni. Ciò consentirà all’interessato di recarsi presso l’Ufficio Passaporti senza appuntamento durante gli orari di apertura. Si sottolinea inoltre che sull’agenda ordinaria, se il cittadino

