Cabras, grande partecipazione alla prima Giornata Ecologica

Metalli, polistirolo, abiti usati, pneumatici e una grande quantità di plastica hanno riempito i sacchetti dei partecipanti alla prima Giornata Ecologica a Cabras, contribuendo a ripulire il lungo stagno e a garantire ordine e pulizia lungo via Gallura, via Messina, via Josto e via Satta. Anche alcuni membri dell’associazione Plastic Free e del Gruppo Leva ’63 hanno contribuito alla giornata. Quest’ultimi hanno dato il via venerdì mattina a una prima fase di raccolta dei rifiuti. “Le iniziative a sostegno del decoro e della rigenerazione urbana da parte dei cittadini iniziano a moltiplicarsi. Ringraziamo chi da sempre partecipa con convinzione. Il nostro impegno sarà ora volto a far crescere sempre più l’interesse, affinché le famiglie e i bambini possano sentirsi parte di un efficace sistema di impegno civico a tutela dell’ambiente”, ha affermato l’assessore all’Ambiente, Carlo Carta. La scorsa settimana i membri della Consulta Giovani avevano dedicato la mattinata di sabato 16 marzo alla ristrutturazione della piazza Stagno, dipingendo panchine e fioriere con volontà e impegno. Un gesto che ha

