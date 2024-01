Bosa

In bilico nel bordo della banchina, è stata recuperata dai Vigili del fuoco

Una Lancia Ypsilon, in bilico tra il parcheggio e il mare, non è passata inosservata sul lungomare di Bosa Marina. Nessuno scontro e fortunatamente nessun ferito. L’auto, a quanto si è appreso, è stata parcheggiata questa mattina in sosta vietata da un uomo che è andato a pesca.

L’utilitaria pian piano si è mossa a causa del dislivello ed è rimasta bloccata tra il bordo della banchina e le rocce del tratto di mare. Nell’urto ha riportato solo lievi danni.

Nel pomeriggio la Lancia Ypsilon è stata recuperata dai vigili del fuoco di Bosa, anche grazie all’utilizzo di un mezzo con braccio telescopico, ed è stata poi restituita al proprietario.

L’incidente non è stato causa di inquinamento ambientale e la banchina non ha subito danni.

Sul posto è intervenuto anche l’Ufficio circondariale marittimo di Bosa guidato dalla comandante Alessandra Gabrini.

La comandante ha invitato turisti e cittadini di Bosa a osservare e rispettare i contenuti dell’ordinanza n°1 del 2023 che disciplina la circolazione di veicoli e pedoni nel porto di Bosa, al fine garantire la sicurezza e l’incolumità delle persone, nonché la tutela ambientale.