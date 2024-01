Mogoro

L’incontro è ospitato nella biblioteca comunale

A Mogoro una serata dedicata al maestro Francesco Salis, appassionato animatore culturale, ricordato per il suo grande impegno per lo sviluppo della comunità lussurgese e premiato per la sua lotta contro l’analfabetismo.

L’appuntamento è per domani sera, venerdì 19 gennaio alle 17,45 nella biblioteca comunale, in piazza Giovanni XXIII.

L’autore Antonio Pinna presenterà il suo ultimo libro, la bibliografia dedicata a “Francesco Salis, un maestro per la comunità. Premio Unesco 1967” (Iskra Edizioni).

Insieme a lui, ci sarà Antonio Ignazio Garau, giornalista esperto di lingua e cultura sarda che curerà l’introduzione. A coordinare la serata, invece, sarà la bibliotecaria Alice Pia.

Francesco Salis (1923 -2007), maestro alle elementari, fondatore e dirigente del Centro di cultura popolare per l’educazione permanente di Santu Lussurgiu, è ora raccontato nel libro di Antonio Pinna.

Il libro illustra così la ricca e forte personalità de su mastru che durante tutta la sua multiforme attività, è stato un ponte, un tessitore “della fusione delle due culture”: quella orale e quella scritta, quella dei subalterni e quella dei dotti. Della sua attività formativa hanno tratto beneficio più generazioni di cittadini.

Giovedì, 18 gennaio 2024