(Adnkronos) - Jasmine Paolini torna in campo dopo il successo nel doppio con Sara Errani al Roland Garros e oggi, mercoledì 18 giugno, affronta Ons Jabeur nel primo turno del Wta 500 di Berlino. Per l'azzurra, numero 4 del ranking mondiale, si tratta dell'esordio stagionale sull'erba. Una tappa importante per l'avvicinamento a Wimbledon. Ecco orario del match, precedenti e dove vederlo in tv e streaming.

Il match tra Jasmine Paolini e Ons Jabeur si giocherà oggi, mercoledì 18 giugno, e inizierà non prima delle 13. Le due tenniste si sono affrontate già due volte in carriera: in entrambi i casi, ha avuto la meglio la tunisina.

Paolini-Jabeur e le partite del Berlin Open 2025 sono trasmesse in chiaro sul canale tv SuperTennis e in in diretta tv su Sky Sport. In streaming, i match saranno visibili su SuperTenniX, SkyGo e Now Tv.