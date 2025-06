(Adnkronos) - È bellissimo partecipare a questa iniziativa. Assistere a questo contest, vedere ragazze giocare e sfidarsi da diverse parti d'Italia è la vera essenza. È una gioia essere qui”. Così Sara Gama, ex capitana della Juventus, giocatrice della nazionale italiana, vice presidente Aic - Associazione italiana calciatori e Consigliere federale Figc, partecipando, oggi allo stadio Nando Martellini, alla Terme di Caracalla, alla finale del torneo di calcio femminile 'Girls just wanna have goals', nell’ambito della ‘Week for Good’, la settimana promossa da Axa Italia dedicata alla sostenibilità. Il torneo, che ha coinvolto 150 ragazze, è stato ideato dal Gruppo assicurativo per celebrare il valore dello sport come strumento di inclusione sociale ed empowerment femminile, al fianco di Sport Senza Frontiere e Roma Capitale. Gama, ambasciatrice dell’evento, ha vissuto una vita nello sport e con lo sguardo rivolto al futuro del calcio femminile avverte: “Dobbiamo fare ancora tanto per sviluppare la parte femminile del calcio”.