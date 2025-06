Paolini-Haddad Maia: orario, precedenti e dove vederla in tv (in chiaro)

(Adnkronos) - Jasmine Paolini torna in campo al Bad Homburg Open. Oggi, giovedì 26 giugno, l'azzurra affronta la brasiliana Beatriz Haddad Maia, numero 21 del mondo, nei quarti di finale del Wta 500 tedesco. Paolini all'esordio ha battuto in due set, con un doppio 7-6, la canadese Leylah Fernandez e ora vuole continuare ad andare avanti in uno dei tornei preparatori a Wimbledon, Slam che si giocherà, a partire dal prossimo 30 giugno, sull'erba londinese.

La sfida tra Paolini e Haddad Maia è in programma oggi, giovedì 26 giugno, non prima delle ore 11.30. Le due tenniste si sono affrontate in due precedenti, entrambi vinti dall'azzurra. L'ultimo incontro risale all'Atp di Dubai del 2024, quando Paolini si impose in tre set.

Paolini-Haddad Maia, come tutte le partite del Wta 500 di Bad Homburg 2025, sarà visibile in chiaro sul canale tv SuperTennis e in in diretta tv via satellite su Sky Sport. In streaming, i match saranno visibili su SuperTenniX, sull'app SkyGo e Now Tv.

