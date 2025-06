Inclusività, cultura e musica per i 25 anni di Serravalle Designer Outlet

(Adnkronos) - Nel quadro delle celebrazioni per il suo venticinquesimo anniversario, Serravalle Designer Outlet prosegue il suo straordinario palinsesto di eventi unici pensati non solo per celebrare un traguardo importante, ma anche per riaffermare un impegno culturale e sociale che si è consolidato nel tempo. Un percorso che intreccia moda, innovazione, attenzione al territorio e inclusione, trasformando il concetto stesso di shopping in Italia in un’esperienza sempre più relazionale e valoriale.

In occasione della Milano Pride Week, fino al 29 giugno, il Centro torna a sostenere con convinzione la comunità LGBTQIA+, promuovendo la quarta edizione di un evento musicale gratuito aperto a tutti che si inserisce all’interno del programma 'Milano è Viva', promosso dall'assessorato alla Cultura del Comune di Milano. Un progetto, interamente ideato e realizzato da Serravalle Designer Outlet, che va oltre l’intrattenimento per diventare spazio di riflessione e dialogo sui diritti, sul riconoscimento delle differenze e sull’urgenza del dialogo.

Il Centro supporta da sette anni la comunità di Milano Pride con un impegno che non si esaurisce nella celebrazione, ma si traduce in una partecipazione attiva e continuativa. La musica, linguaggio universale, si conferma strumento privilegiato per generare consapevolezza, creare legami e restituire voce a istanze spesso marginalizzate. Ieri, mercoledì 25 giugno, l'area di via Brahms nel Parco Ravizza, cuore verde della zona sud di Milano, ha fatto da cornice ad una serata che ha dato spazio a giovani talenti e a protagonisti affermati della scena musicale italiana.

Proprio Parco Ravizza, nel 2022, è stato oggetto di un importante progetto di riqualificazione voluto e supportato da McArthurGlen e da Serravalle Designer Outlet, finalizzato al miglioramento della vivibilità dei suoi spazi e alla frequentazione e partecipazione attiva dei suoi cittadini. A guidare la serata è stato il comico Daniele Gattano, apprezzato per la sua capacità di unire ironia e riflessione.

Tra i momenti più attesi della serata, l’esibizione di Alan Sorrenti, icona della musica italiana, noto per la sua cifra poetica e per brani che uniscono intere generazioni come Figli delle stelle. A chiudere la serata Paola Iezzi, cantautrice, Dj e performer iconica, già celebre nel duo Paola & Chiara. Il suo set ha alternato momenti vocali live a performance elettroniche in una celebrazione artistica carica di significato. Figura da sempre vicina alla comunità LGBTQIA+, la sua presenza sul palco è stata una dichiarazione culturale e affettiva, capace di unire festa, memoria e senso di appartenenza.

L’evento non è stato semplicemente un appuntamento di spettacolo, ma un vero e proprio progetto culturale e sociale. Un’occasione pensata per dar voce, attraverso la musica, a storie di identità, orgoglio e inclusione, inserita in un più ampio calendario di iniziative che celebrano i 25 anni di Serravalle Designer Outlet, da sempre molto più di un polo commerciale: un luogo di incontro tra estetica, cultura e territorio.

Le celebrazioni si articolano all’interno del palinsesto 25 Years of Fashion Connections, un programma ricco e trasversale che coinvolge il Centro e tutti i suoi stakeholder. Tra i progetti di spicco, un podcast in dieci episodi, disponibile sulle principali piattaforme di streaming, che esplora i legami tra moda, musica, viaggio e lusso accessibile, offrendo riflessioni e voci autorevoli su temi che vanno oltre il retail.

Da settembre, l'offerta culturale si arricchirà con una mostra fotografica firmata da Toni Thorimbert, uno dei grandi nomi della fotografia italiana. Le sue 25 immagini, esposte negli spazi del Centro, comporranno un percorso visivo incentrato sulle connessioni tra moda, musica, arte e identità contemporanea. A chiudere l'anno di celebrazioni, un grande evento dedicato alla comunità locale e ai dipendenti. Un traguardo importante per il primo centro McArthurGlen aperto in Italia, oggi leader del fashion retail europeo.

Dal 2000 a oggi, Serravalle ha rivoluzionato il concetto di shopping, trasformandolo in un’esperienza relazionale e culturale. In questi 25 anni ha saputo costruire una rete solida di 'fashion connections' che unisce brand internazionali, artisti, istituzioni e realtà locali. Attraverso eventi, collaborazioni e iniziative sociali, il Centro promuove valori come inclusione, sostenibilità e innovazione. E Serravalle Designer Outlet oggi è molto più di una destinazione per lo shopping: è uno spazio vivo dove si incontrano persone, creatività e visioni contemporanee. Un laboratorio aperto sul futuro della moda e della società.

