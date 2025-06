Ostia, sequestrato lo stabilimento balneare il Capanno

(Adnkronos) - Dopo il Venezia, è stato sequestrato, questa mattina, lo stabilimento balneare il Capanno di Ostia. La Guardia di Finanza giunta sul posto, insieme alle pattuglie della Polizia Locale, ha eseguito, secondo quanto si apprende, un decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip di Roma essendo state realizzate nell'area della struttura una serie di opere abusive, oltre quanto previsto nella concessione demaniale.

Le irregolarità erano emerse già a maggio scorso, al termine degli accertamenti da parte della Gdf e della Polizia locale. La settimana scorsa le Fiamme Gialle avevano sequestrato il Venezia, tra gli stabilimenti più noti sul litorale di Ostia. Anche in questo caso erano emersi abusi edilizi. La strada percorsa dai titolari della struttura, riferiscono fonti investigative, è quella di rimettersi in regola sanando gli illeciti per poter poi ripartire.

