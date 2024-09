Oristano, all'ecocentro sospeso ritiro di materassi, poltrone e divani

A partire dal 27 settembre, l’ecocentro di Oristano ha annunciato la sospensione del ricevimento di poltrone, divani, materassi e tessili. Questa decisione, che coinvolge non solo il ritiro a domicilio ma anche la possibilità di conferire direttamente i materiali presso l’Ecocentro, si è resa necessaria a causa della temporanea chiusura dell’impianto di destinazione finale. La situazione si è evoluta in risposta a esigenze logistiche e operative che impediscono la normale gestione dei rifiuti ingombranti. Gli amministratori locali hanno spiegato che l’impianto di destinazione finale, fondamentale per il trattamento di questi materiali, deve affrontare interventi di manutenzione, il che comporta l’interruzione dei servizi di smaltimento. Durante questo periodo di sospensione, i cittadini sono invitati a utilizzare i servizi di raccolta differenziata per smaltire gli altri tipi di rifiuti e a non abbandonare i materiali ingombranti in luoghi non autorizzati, pratica che non solo è illegale, ma comporta anche gravi conseguenze ambientali. È fondamentale che tutti comprendano l’importanza della corretta gestione dei rifiuti, non solo per mantenere la città pulita, ma

