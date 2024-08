Pale eoliche in Sardegna, parla la Regione: "No ai nuovi impianti"

L’assessore regionale all’Industria, Emanuele Cani, è intervenuto oggi per chiarire la situazione riguardante la realizzazione di nuovi impianti eolici e fotovoltaici in Sardegna, smentendo alcune voci. Cani ha spiegato che la moratoria attualmente in vigore ha bloccato la costruzione di nuovi impianti eolici sull’isola. L’assessore ha sottolineato come questa misura sia stata adottata per consentire una valutazione più approfondita sull’impatto ambientale e territoriale dei progetti esistenti e futuri. “Per continuare a fare chiarezza smentendo chi cerca di costruire narrazioni distorte: la legge numero 5, approvata dal Consiglio Regionale della Sardegna blocca la realizzazione di tutti gli impianti che non hanno iniziato i lavori- afferma Emanuele Cani, assessore regionale all’Industria -. Qualsiasi progetto presentato concernente gli impianti eolici e fotovoltaici, in qualsiasi fase procedimentale essi si trovino (VIA ecc. ecc.) anche in presenza di un’autorizzazione già rilasciata, non potrà trovare effettiva realizzazione. Ad eccezione, come ampiamente e più volte spiegato, dei progetti che alla data del 3 luglio hanno avviato effettivamente i lavori”. “Se ci sono cantieri in corso sono

