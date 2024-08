Maltempo in Sardegna, l'allerta meteo della Protezione Civile

In vista del maltempo, la Protezione Civile della Sardegna ha emesso un avviso di allerta meteo per rischio idrogeologico, valido dalle ore 12 fino alle 20:59 di oggi, 28 agosto. L’allerta, classificata con codice giallo (criticità ordinaria), riguarda in particolare le aree di Tirso e Logudoro. Secondo il bollettino, queste zone potrebbero essere interessate da precipitazioni significative, che potrebbero causare problemi idrogeologici, come allagamenti, frane e smottamenti. La Protezione Civile raccomanda ai residenti delle aree coinvolte di prestare la massima attenzione e di adottare le misure di precauzione necessarie per garantire la propria sicurezza. L’allerta di codice giallo indica una situazione di criticità ordinaria. In tali circostanze, pur non essendoci un rischio immediato di gravi danni, le condizioni meteo possono comunque provocare disagi, in particolare nelle aree più vulnerabili. È fondamentale, quindi, seguire le indicazioni delle autorità locali e rimanere aggiornati sull’evoluzione della situazione. Le autorità consigliano di evitare spostamenti non necessari nelle zone a rischio, di non sostare in prossimità di corsi d’acqua o

Leggi tutto su Fonte: Il Giornale di Oristano

