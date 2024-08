Oristano, modifiche viabilità per la festa della Madonna del Rimedio

Il Comune di Oristano ha emesso un’ordinanza, valida dal 28 agosto al 18 settembre, per regolare il traffico durante la festa della Madonna del Rimedio. Questa decisione, presa dal Comando della Polizia Locale, è finalizzata a garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione in un periodo di grande affluenza. Le principali modifiche riguarderanno la strada provinciale 54 bis, dove la corsia di marcia destra, in direzione dal santuario del Rimedio verso il centro di Oristano, sarà chiusa al traffico. I veicoli saranno deviati sulla corsia di sinistra della stessa direzione di marcia. Inoltre, su questo tratto stradale verrà imposto il divieto di sorpasso e un limite massimo di velocità di 30 chilometri/orari per tutte le categorie di veicoli. In concomitanza con le processioni religiose, verrà disposto un divieto temporaneo di circolazione nei tratti interessati, valido per il tempo strettamente necessario al passaggio dei partecipanti. Il 28 agosto, dalle ore 20, il percorso includerà vico San Giacomo, via San Giacomo, la strada statale 292 e via delle Grazie. Il

