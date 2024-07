Pale eoliche a Marrubiu, dal patto sul Carnevale alla speculazione

Il dibattito sull’installazione di nuove pale eoliche a Marrubiu diventa sempre più acceso. Il principio nell’agosto 2014 con l’attuazione di un accordo firmato tra il Comune , sotto la guida dell’ex sindaco Andrea Santucciu, e la società Das Wind per la costruzione di un impianto eolico aggiornato. L’avvio del progetto risale al 2011 e ha richiesto un lungo iter. La Das Wind, con sede a Colico (Lecco), aveva proposto inizialmente due aerogeneratori da 2.250 kilowatt ciascuno, per complessivi 4,5 megawatt, caratterizzati da rotori tri-pala ad asse orizzontale e altezza massima di 123 metri. Tuttavia, il progetto è stato rivisto e le nuove turbine, ora previste, supereranno i 200 metri di altezza. Nel 2014, la Giunta regionale guidata dal centrosinistra, con l’allora presidente Francesco Pigliaru, aveva approvato la valutazione d’impatto ambientale. Si era aperta così la strada alla fase di costruzione. Oltre alle turbine di grandi dimensioni, la società lombarda aveva assunto l’impegno di ristrutturare un capannone nella zona industriale per i gruppi del carnevale di Marrubiu, noto

