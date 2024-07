Oristano, la presentazione del libro "Il Peso della Galena"

Venerdì 19 luglio, alle 19, il Teatro San Martino di Oristano ospita la presentazione del libro “Il peso della Galena. La storia della famiglia Sanna”. L’autrice Laura Lanza dialogherà con Maria Rita Piras, dell’Associazione culturale Quiteria, per illustrare attraverso documenti inediti una storia familiare che prende avvio nella Sardegna dell’800. Laura Lanza, insegnante sassarese grande appassionata di età vittoriana, ha ricostruito la figura dimenticata del nostro Risorgimento, Giovanni Antonio Sanna, che fu uno degli uomini più ricchi dell’Europa, nonché uno dei primi self-made man. Attraverso la consultazione di archivi, la raccolta di materiale edito e inedito e la visita ai luoghi della sua vita è stata riscoperta una storia familiare del nascente Regno d’Italia. La narrazione sarà accompagnata da una ricostruzione, realizzata da alcuni rievocatori in abito storico, di un contesto domestico del nostro Risorgimento in modo da far calare il pubblico nelle atmosfere dell’epoca. La presentazione è organizzata in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Oristano, la Fondazione Oristano, l’Associazione culturale Quiteria e la Libreria Canu.

Leggi tutto su Fonte: Il Giornale di Oristano

Sarda News - Notizie in Sardegna

E' un blog di informazione che include un Aggregatore di articoli dalle principali fonti in informazione in Sardegna

Per il contenuto integrale si rimanda alla fonte proprietaria dei diritti sempre indicata a fine articolo (in caso di feed rss esterno)

Per proporre i tuoi feed o un contenuto originale, scrivici a info@sardanews.it

Per tutti gli aggiornamenti seguici su TELEGRAM

o su Facebook https://www.facebook.com/sardanotizie