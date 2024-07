Terralba perde la sua centenaria, l'addio a Elia Lisci

Terralba piange la scomparsa di Elia Lisci, che si è spenta nelle scorse ore all’età di 100 anni. Nata l’8 marzo 1924, la signora Lisci ha lasciato un segno indelebile nella comunità. L’annuncio della sua scomparsa è giunto dai suoi cari: i figli Gianni, Marcella, Marina, il nipote Riccardo, la nuora Ines, il genero Gianni e tutti i parenti stretti. Nata in una famiglia contadina, Elia Lisci ha vissuto tempi di grande cambiamento. Ricordava con lucidità un’epoca in cui la vita quotidiana era caratterizzata dall’assenza di supermercati, dalla necessità di allevare il proprio bestiame per la carne e dal ricorso ai forni pubblici per il pane. Inoltre, ha vissuto la difficile esperienza della guerra, con il cibo razionato, le case prive di riscaldamento e servizi essenziali come l’elettricità e l’acqua. Nel 1958, Elia si era sposata con Armando Porcella, dipendente delle Ferrovie dello Stato, da cui ha avuto tre figli: Gianni, Marcella e Marina. I funerali, con la celebrazione della Santa Messa, si sono svolti lunedì scorso alle 16:30

