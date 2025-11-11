Un attentato suicida ha provocato almeno 12 morti e 21 feriti a Islamabad, all'esterno di un tribunale distrettuale. Lo riporta Geo Tv, citando fonti della polizia, secondo cui l'esplosione è avvenuta in un'auto parcheggiata all'esterno della struttura. L'edificio del tribunale è stato evacuato dopo l'esplosione. Il vice ispettore generale di Islamabad, il commissario capo e la squadra forense sono arrivati ​​sul luogo poco dopo l'esplosione, mentre le squadre di soccorso e le forze dell'ordine hanno trasportato i deceduti e i feriti in ospedale.

Fonti hanno poi riferito che la testa del presunto attentatore suicida è stata ritrovata sul luogo dell'esplosione, denunciando che l'attentato è stato effettuato da terroristi sostenuti dall'India e dal rappresentante dei talebani afghani, Fitna al-Khawarij.

Il ministro dell'Interno pachistano, Mohsin Naqvi, che si è recato sul luogo, a confermato la morte di 12 persone ed il ferimento di altre 27 nell'"attentato sucida avvenuto alle 12.39" fuori da un tribunale di Islamabad. Secondo il ministro, il kamikaze ha cercato di entrare nell'edificio, ma "quando non ci è riuscito ha attaccato un veicolo della polizia", facendosi esplodere.