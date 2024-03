Oristano

Dopo le polemiche sollevate dal sindaco di Busachi

È arrivato l’intervento dell’Enas in seguito alla denuncia del sindaco di Busachi Gianni Orrù sulla carenza di acqua nei paesi del Barigadu. Riceviamo e pubblichiamo il comunicato integrale dell’Ente.

Nei giorni scorsi alcuni sindaci del territorio del Barigadu hanno rilasciato, su alcuni organi di stampa, delle dichiarazioni in merito a disagi, imputati anche ad ENAS, subiti dalle loro comunità causate da un disservizio sull’approvvigionamento idrico.

Secondo i primi cittadini queste problematiche sono legate a due principali cause: il malfunzionamento di un ripartitore situato sulla la linea foranea dal ripartitore di Neoneli sino a quello di Sa Tanchitta in territorio di Ula Tirso ed il riversamento dall’invaso dell’Omodeo verso il mare di acqua necessaria per l’approvvigionamento dei paesi.

Pur comprendendo la situazione di disagio creatosi, si intende sottolineare che Enas non può in alcun modo intervenire sul malfunzionamento del ripartitore in quanto la struttura non è di proprietà o in gestione dell’ente.

ENAS è responsabile dei propri impianti, i quali, dalle ricognizioni periodiche effettuate dagli uffici, risultano perfettamente funzionanti ed in grado di approvvigionare i volumi d’acqua