Osho: "Zerocalcare? Se non era ricco e famoso a 'Più Libri Più Liberi' pure con Goebbels"
"Se Zerocalcare non era già ricco e famoso, a 'Più libri Più liberi' c'annava pure se c'era Goebbels". E' la battuta fulminante di Federico Palmaroli in arte Osho, che sui social ironizza così sulla decisione, annunciata ieri via Instagram, di Zerocalcare[1] di non presenziare alla fiera romana 'Più Libri Più Liberi', data la presenza della casa editrice 'Passaggio al Bosco', i cui contenuti sarebbero a suo dire "nazisti".
