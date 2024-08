Oristano, volo d'urgenza per un 43enne in pericolo di vita

Un uomo di 43 anni, ricoverato all’ospedale San Martino di Oristano e affetto da un grave problema neurologico, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Montecatone Rehabilitation Institute di Imola grazie all’intervento dell’Aeronautica Militare. Il trasferimento, richiesto dalla Prefettura di Oristano, è stato effettuato nella giornata di ieri per garantire al paziente le cure specialistiche necessarie. Il volo è decollato dall’aeroporto di Cagliari-Elmas alle ore 15 e, dopo poco più di un’ora, è atterrato all’aeroporto di Bologna alle 16:05. Durante tutto il tragitto, l’uomo è stato assistito da un’equipe medica e accompagnato dalla moglie, che ha potuto così garantirgli supporto durante il delicato trasferimento. L’operazione si inserisce nell’ambito delle attività quotidiane dell’Aeronautica Militare, che ogni giorno mette a disposizione i propri equipaggi e velivoli per il trasporto sanitario urgente. Questo tipo di interventi, effettuati su richiesta delle autorità competenti, sono fondamentali per garantire il trasferimento di persone in imminente pericolo di vita. O che comunque necessitano di cure presso centri specializzati distribuiti sul territorio nazionale. Ogni anno,

Leggi tutto su Fonte: Il Giornale di Oristano

Sarda News - Notizie in Sardegna

E' un blog di informazione che include un Aggregatore di articoli dalle principali fonti in informazione in Sardegna

Per il contenuto integrale si rimanda alla fonte proprietaria dei diritti sempre indicata a fine articolo (in caso di feed rss esterno)

Per proporre i tuoi feed o un contenuto originale, scrivici a info@sardanews.it

Per tutti gli aggiornamenti seguici su TELEGRAM

o su Facebook https://www.facebook.com/sardanotizie